Triste ritrovamento sulla spiaggia di Agropoli dove Gerardo Scotti dell’associazione Genesi ieri si è imbattuto in una giovanissima tartaruga Caretta caretta senza vita.

L’animale è incappato in una lenza che non le ha lasciato scampo incastrandosi nella bocca.

Questa mattina la Caretta caretta è stata recuperata alla foce del Solofrone ed è stata affidata all’Istituto Zoologico Anton Dohrn di Portici per le opportune analisi.

“Non ci sono dubbi che la lenza da pesca che è ancora incastrata e esce dalle bocca sia la causa della sua morte” ha dichiarato Scotti.