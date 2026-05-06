Ieri il Questore di Potenza Raffaele Gargiulo ha consegnato i riconoscimenti premiali deliberati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e conferiti al personale della Polizia di Stato che si è distinto nello svolgimento dell’attività istituzionale per coraggio e dedizione.

Durante la cerimonia di consegna, che si è svolta in Questura nella sala riunioni “Giambattista Rosa”, sono stati consegnati un encomio solenne, un encomio e ben 32 lodi ai poliziotti in servizio presso la Questura e le Specialità a cui il Questore ha espresso il proprio plauso per l’impegno profuso e per i brillanti risultati conseguiti.

L’iniziativa è stata anche occasione per la consegna di due Croci d’Oro per anzianità di servizio e di cinque medaglie di commiato conferite dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza al Primo Dirigente Giuseppe Persano, al Sostituto Commissario Rocco De Bonis, al Sostituto Commissario Pasqualino Manzella, al Sovrintendente Mario Palladino e al Vice Sovrintendente Fabio Di Stefano, tutti collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età nel corso dei primi mesi dell’anno.

A loro il Questore Gargiulo ha espresso un caloroso e doveroso ringraziamento per l’impegno e la dedizione evidenziati nel corso dell’attività lavorativa al servizio della Polizia di Stato e della collettività.