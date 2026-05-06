Un’importante operazione finalizzata a contrastare l’illecito smaltimento di rifiuti è stata realizzata dal Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum, dal personale dell’ARPAC e dal personale tecnico del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS.

L’operazione, grazie ad una serie di appostamenti e all’impiego di droni in dotazione al Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos, ha consentito di cogliere in flagranza di reato l’azienda mentre smaltiva illecitamente i reflui inquinanti nei canali esterni.

Il personale tecnico del Nucleo Guardie AK, dopo ore di ricerca ed ispezioni di tombini è riuscito a scoprire la rete di “troppo pieni” e saracinesche attraverso le quali l’imprenditore smaltiva illecitamente i reflui inquinanti nei fossi canali esterni all’azienda ma anche diverse incongruenze tra le linee di lavorazione dalle quali si generava il flusso e la documentazione fornita in visione.

I Forestali, preso atto delle numerose violazioni accertate e dell’entità del fenomeno di inquinamento prodotto dall’azienda quasi completamente circondata da terreni coltivati, hanno denunciato l’imprenditore e sequestrato tombini, diversi troppo pieni, condotte interrate, un impianto di depurazione e una linea di lavorazione.