Potenza: il 17 luglio screening gratuiti della vista con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
La Sezione di Potenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti aderisce alla campagna “La prevenzione non va in vacanza 2026”.
Il 17 luglio dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel Parco Baden Powell vi sarà una giornata di prevenzione attraverso la divulgazione di materiale informativo e attività ludico-ricreative a tema.
Il progetto è reso possibile grazie alla IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità per svolgere gratuitamente screening oculari alla popolazione.
Filo conduttore delle diverse attività sarà la prevenzione, la cura del bene prezioso della vista che durante i mesi estivi assume un’importanza ancora maggiore. Dopo aver dedicato un momento introduttivo all’argomento i partecipanti metteranno in campo quanto appreso nei diversi giochi di ruolo. In particolare le attività ludiche consisteranno in laboratori di stimolazione sensoriale con bendaggio e giochi di squadra con piccoli premi.
Una novità è l’introduzione del laboratorio Braille con l’ausilio della Lavagna Magnetica per un primo approccio al codice. E’ stata pensata per i più piccoli che, divertendosi a creare forme bellissime con il pennarello magico, possono stimolare l’utilizzo del tatto.
Gli screening gratuiti sono rivolti sia agli adulti che ai bambini (in ordine di arrivo fino a un numero massimo di partecipanti).