Oggi a Potenza l’Amministrazione comunale ha conferito due encomi per il merito di aver diffuso la cultura popolare del Sud.

E’ stato premiato, infatti, l’artista Eugenio Bennato, cantautore napoletano a cui è stato riconosciuto il pregio di aver portato la cultura popolare del Sud sui palcoscenici più prestigiosi.

Un encomio anche all’artista Maria Anna Nolè, coreografa, danzatrice e considerata un’interprete della cultura musicale tradizionale. Gioia e gratitudine per due icone del panorama nazionale che hanno contribuito a far uscire dal provincialismo la tradizione e il folklore delle terre del Mezzogiorno.