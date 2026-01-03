Incidente stradale questo pomeriggio in A2.

All’altezza dello svincolo di Contursi Terme un’auto e un camion hanno impattato probabilmente complice l’asfalto reso viscido dalle piogge delle ultime ore.

Nello scontro l’auto ha avuto la peggio. L’incidente ha causato un forte rallentamento del traffico.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per appurare le cause dell’impatto e i mezzi di soccorso per rimuovere i veicoli dalla carreggiata.

Tanto spavento per l’automobilista.