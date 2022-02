Il Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata (Arpab), Antonio Tisci, è stato denunciato dai Carabinieri del NAS per aver violato la quarantena e l’isolamento domiciliare previsti per le persone positive al Covid-19. E’ quanto si legge su ANSA Basilicata.

Ieri i militari hanno effettuato un controllo sui Green Pass nella sede dell’Arpab e hanno scoperto che Tisci si trovava in ufficio. Due giorni fa il Direttore generale è risultato positivo al virus dopo aver fatto un tampone antigenico rapido.

Era stato inserito nella piattaforma regionale come cittadino positivo in isolamento domiciliare.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto la segnalazione da parte dei Carabinieri del NAS e per oggi pomeriggio è convocata la Commissione di disciplina che valuterà quanto accaduto all’Arpab.