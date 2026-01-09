Lo scorso mercoledì a Pontecagnano Faiano i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno, nei confronti di Mario Strianese, indagato per i reati di tentato omicidio e detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, lo scorso 9 dicembre a Pontecagnano Faiano l’indagato, per motivi attualmente in corso di accertamento, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco verso un’altra persona.

Nel corso delle operazioni di esecuzione del decreto di fermo, i Carabinieri hanno inoltre trovato circa 2,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borsa contenente una pistola semiautomatica e una revolver, entrambe con matricola abrasa e pronte all’uso. Strianese, pertanto, contestualmente all’esecuzione del fermo è stato anche tratto in arresto in flagranza di reato per la detenzione e la ricettazione di armi clandestine e accompagnato in carcere a Fuorni.

Fondamentale per l’operazione, diretta dal Capitano Donato Recchia, è stato il lavoro svolto dai militari del Nucleo Operativo, per le indagini e la localizzazione dell’uomo, e del supporto dell’Aliquota Primo Intervento, vista la pericolosità dell’indagato e la disponibilità delle due armi cariche e pronte all’uso.

Le accuse, così come allo stato rispettivamente formulate, saranno sottoposte dapprima alla convalida del giudice delle indagini preliminari e, successivamente, eventualmente anche ad impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame. Entrambi i provvedimenti non comportano, pertanto, alcun giudizio di responsabilità definitivo.