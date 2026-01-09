Nella Sala riunioni “Giambattista Rosa” della Questura di Potenza questa mattina è stato rinnovato il Protocollo “Zeus” mediante la sottoscrizione a cura del Questore Raffaele Gargiulo, del delegato della Regione Basilicata Antonio Corona, del dirigente del Comune di Potenza Giuseppe Romaniello e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Giuseppe De Filippis.

Presenti alla sottoscrizione l’assessore regionale Cosimo Latronico con delega alla Salute, Politiche della persona e PNRR e l’assessore comunale Angela Lavale con delega alle Pari Opportunità – Rapporti con la Sanità ed Affari Legali.

Il documento dalla durata biennale era stato stipulato già due anni fa e costituisce un valido supporto per il recupero degli uomini autori di violenza di genere e si avvale del supporto di personale qualificato operante nel Centro per gli Uomini Autori di Violenza attivo a Potenza.

In particolare, i destinatari della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore o gli autori di reati rientranti nel “Codice Rosso” possono intraprendere un percorso di riabilitazione che ne consente il recupero, evitando in tal modo il ripetersi di episodi delittuosi.

Nel corso di due anni (2024 e 2025) sono stati circa 40 gli uomini destinatari di ammonimento indirizzati al C.U.A.V. che hanno volontariamente seguito il percorso di recupero grazie al quale, ad oggi, non si sono verificati episodi di recidiva con una percentuale di buon esito pari al 100%.