Pontecagnano: deruba una donna dopo averla narcotizzata e fugge con denaro e preziosi
Carpisce la fiducia di una donna e la deruba.
È successo in Piazza Felice Sabbato a Pontecagnano dove la sventurata 75enne è stata avvicinata da una donna che, grazie al suo modo di fare, è riuscita ad entrare nell’appartamento della vittima al settimo piano di un condominio.
Una volta all’interno avrebbe narcotizzato la 75enne per poterle rubare preziosi e denaro prima di fuggire.
Sul posto successivamente sono giunte le Forze dell’Ordine per risalire all’identità della responsabile.