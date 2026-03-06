La nuova stagione sportiva da Meta Centro è iniziata e si prospetta programma primavera-estate straordinario.

Nei prossimi mesi ci saranno eventi, tornei, nuovi corsi e tante attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti, per vivere lo sport come momento di crescita, benessere e divertimento.

Il cuore di Meta Centro resta il nuoto. Sono in programma le gare sociali l’11 aprile e pallanuoto baby in vasca bassa il 18 aprile. I giovani agonisti, invece, puntano alle Finali Nazionali di Lignano Sabbiadoro (3–7 giugno).

Continuano inoltre corsi pomeridiani e serali e i progetti sportivi con le scuole del territorio.

Per quanto riguarda la pallanuoto, da domani 7 marzo parte il nuovo corso 8–14 anni, le prove saranno gratuite per tutto il mese. Il 19 marzo ci sarà la gara mensile per gli adulti, per tutti i tesserati Meta Centro.

Il 13 marzo prende il via il torneo di tennis TPRA over 14, mentre l’11, 18 e 25 aprile ci saranno i tornei dei bambini “Racchette di classe”. I corsi sono attivi settimanalmente al campo coperto Meta Centro. In arrivo a maggio il torneo dedicato ai giovani allievi.

E’ anche il momento giusto per rimettersi in forma: con i programmi di fitness si possono seguire percorsi di dimagrimento e tonificazione oppure allenamenti avanzati con sviluppo di skills (Metastenics).

Dal 15 giugno al 31 luglio ritorneranno anche i Campi estivi con numerose attività. I posti sono limitati e le iscrizioni già aperte. Fino al 31 marzo puoi ottenere uno sconto del 50%, prendi due settimane e ne paghi solo una.

Da Meta Centro lo sport è per tutti, dai bambini agli adulti. La struttura ha tecnici qualificati, offre un ambiente sicuro e familiare e divertimento garantito.

Contatta subito la segreteria Meta Centro per informazioni e iscrizioni al numero 0975 395074.

