“Lo stato di salute del ponte sulla ex S.S. 267 che sovrasta il Corso Beato Simeone in località Lago di Castellabate è assolutamente monitorato e tranquillo. La Provincia di Salerno ha speso 30.000 euro per prove strumentali e di carico ed è stato certificato che il ponte è in sicurezza per i prossimi 2 anni“. Sono queste le affermazioni del Presidente Michele Strianese sulla questione che il senatore di Fratelli d’italia Antonio Iannone ha portato in Parlamento tramite un’interrogazione rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Iannone, sollecitato dal vicesindaco di Castellabate Luisa Maiuri, ha ricostruito la vicenda mettendo in evidenza la preoccupazione dei tanti cittadini e turisti che percorrono quel tratto.

“Ovviamente non sono io che certifico lo stato di sicurezza del ponte in questione – dichiara il Presidente della Provincia – Oltre a essere il vertice politico dell’Ente che ho l’onore di guidare, io sono anche ingegnere, ma la certificazione sullo stato di sicurezza del ponte sulla ex S.S. 267 ci è stato rilasciato dalla società italiana più autorevole in materia di verifiche ai ponti, la 4M. Voglio quindi assolutamente tranquillizzare i cittadini preoccupati, che probabilmente vengono strumentalizzati da alcune parti politiche. Spiace sempre vedere persone senza scrupolo che creano allarmismo giocando con tematiche serie come è serio, anzi serissimo, per noi tutto il tema della sicurezza delle nostre comunità.

“Infatti – continua Strianese – la questione del ‘cavalcavia sulla S.R. ex S.S. 267 in corrispondenza dell’incrocio con la SP 237 sul Corso Beato Simeone nel Comune di Castellabate’ nell’ottobre 2018 è andata in Consiglio provinciale che ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la sistemazione definitiva, per un importo di 190mila euro. Recentemente poi è stata pubblicata la determina a contrarre e indetta la relativa gara d’appalto”.

Domani, giovedì 21 marzo, alle 10,30 saranno sorteggiate 15 imprese che saranno invitate alla procedura negoziata che si concluderà entro 20 giorni. In seguito, dopo l’aggiudica, avranno regolarmente inizio i lavori.

– Paola Federico –

Articolo correlato

20/3/2019 – Ponte pericolante sulla ex S.S.267 a Castellabate. La vicenda portata all’attenzione di Toninelli