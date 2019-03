Polla:firmato il Protocollo d’Intesa tra Comune e associazioni per l’installazione di tre defibrillatori

E’ stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Polla e le associazioni del territorio per il coordinamento delle attività e le modalità di attuazione del progetto “Dea per Polla“.

L’associazione “I Ragazzi del Ponte Onlus”, l’associazione “Strapollese”, la Pro Loco, l’associazione “Tempo e Memoria”, l’associazione “Sant’Antuniello”, l’associazione “Elogium”, “I Nicolini” e “Lilium” hanno donato tre defibrillatoli semiautomatici da mettere in alcuni punti strategici del paese.

Come da accordi i defibrillatoli saranno installati in Pizza Monsignor Antonio Forte, al Convento di Sant’Antonio e al Centro Sociale Don Bosco.

“Finalmente raggiungiamo questo traguardo importante grazie all’iniziativa di alcune associazioni che ci tengono al proprio paese – sottolinea l’assessore Maria Citarella – Hanno voluto donare questi tre defibrillatori e hanno organizzato dei corsi per la formazione del personale addetto all’uso di questi strumenti salvavita. A breve verranno installati nei luoghi indicati nel Protocollo. Siamo veramente soddisfatti anche perché le associazioni che lavorano a Polla sono tante e in questo ultimo periodo lo fanno anche con grande sinergia. Spero che questa collaborazione possa essere utile anche per altre iniziative”.

“L’idea è nata da un nostro associato e ha visto il coinvolgimento di tutte le altre associazioni – dichiara il presidente dell’associazione “I Ragazzi del Ponte Onlus” Federico Curcio – Oltre ad aver donato questi defibrillatori al comune di Polla e aver fatto qualcosa di socialmente utile per la comunità, un’altro aspetto importante è il fatto che per la prima volta siamo riusciti a fare rete tra le associazioni. Abbiamo abbandonato il campanilismo negativo proiettandoci verso qualcosa di assolutamente positivo”.

– Annamaria Lotierzo –