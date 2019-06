Polla:domani alla Curcio Trasporti la manifestazione internazionale Renault Trucks “Optifuel Challenge”

Avrà luogo domani, sabato 8 giugno, presso Curcio Trasporti a Polla l’edizione 2019 della manifestazione internazionale di Renault Trucks “Optifuel Challenge” dedicata alla guida razionale che, anche quest’anno, in Italia è abbinata a “Vinco. Sicuro!”, l’iniziativa di Federservice che elegge la squadra più sicura.

Si tratta di una manifestazione nella quale rappresentanti delle diverse società di trasporto si sfideranno su una serie di prove diverse. In strada, nella gestione di una guida sicura ed economica, e in aula, nella conoscenza del veicolo, delle normative e disposizioni sui tempi di guida e di riposo, dell’uso del tachigrafo, delle regole in tema di sicurezza stradale e su come mantenere in salute quella complicata macchina che è il corpo umano.

La prova di guida si svolgerà su tre veicoli Renault Trucks T model lungo un percorso uguale per tutti i partecipanti.

Quest’anno sono state due le tappe in cui le società hanno potuto mettersi alla prova: quella di domani alla Curcio Trasporti di Polla e la prima tappa, svoltasi a maggio, presso la CAFA di Pontelagoscuro in provincia di Ferrara.

La Finale Italiana sarà unica. Optifuel Challenge e Vinco. Sicuro! si svolgeranno in parallelo, rendendo più emozionante e dinamica la giornata che si terrà a metà settembre. I primi quattro driver classificati in ogni singola tappa (8 in totale) impugneranno il volante per guadagnarsi la partecipazione alla Finale Internazionale, riservata al campione di ogni nazione partecipante. Otto saranno anche le squadre che si sfideranno per contendersi il titolo di Azienda Sicura 2019.

– Chiara Di Miele –