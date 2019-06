Al sindaco di Celle di Bulgheria Gino Marotta un importante riconoscimento da parte del governo bulgaro

Al sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, un importante riconoscimento del governo bulgaro. Gli è stato conferito a Roma, presso la sede dell’ambasciata della Bulgaria, dal presidente dell’assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria Tsveta Karayancheva, nell’ambito della festa della Cultura Bulgara.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il neo ambasciatore in Italia Todor Stoyanov e numerosi rappresentanti istituzionali.

Emozionato il sindaco di Celle di Bulgheria che ha ringraziato il presidente Karayancheva “per l’importante riconoscimento ma soprattutto per l’attenzione riservata, ormai da molti anni, dal Governo della Bulgaria alla comunità di Celle e all’intero Cilento”.

Intanto, proprio questa mattina, è arrivata a Celle di Bulgheria una delegazione di oltre 100 turisti bulgari. “Visiteranno il nostro Comune – ha spiegato Marotta – e questa sera, per l’occasione, si terrà in piazza una grande festa italo-bulgara con canti e danze tradizionali messe in scena dalla fondazione Vazdigane”.

– Paola Federico –