Polla: tutti i martedì, giovedì e sabato consegna di buste e contenitori per la raccolta differenziata

Il Comune di Polla ha disposto, dalla giornata di ieri, la consegna delle buste per la raccolta differenziata (imballaggi in plastica, secco indifferenziato e umido) e i contenitori per l’umido.

Tutti i martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, saranno consegnati i kit presso il Centro Sociale “Don Bosco” in via Annunziata, previa identificazione del titolare iscritto al ruolo TARI del Comune di Polla o munito di apposita delega.

Per tutte le informazioni è disponibile il numero verde 800-134444 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato dalle 9.00 alle 12.00 (gratuito solo da numero fisso), in alternativa i numeri 0975/587352 – 0975/79138 – 0975/587798 (telefonata a pagamento).

Fino al 16 febbraio il punto sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

– Paola Federico –