Investita da un’auto a Sala Consilina, ferita una donna del posto

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Sala Consilina dove, davanti alla chiesa di Sant’Antonio, una 45enne del posto è stata investita, per cause ancora in corso d’accertamento, da un’Audi guidata da un ragazzo, anch’egli del posto.

Il giovane si è immediatamente fermato a prestare soccorso alla donna che è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina.

– Annamaria Lotierzo –