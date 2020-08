Polla: tentano un furto in abitazione. I proprietari li sorprendono, un ladro si ferisce cadendo dal balcone

Tentano un furto in un’abitazione ma vengono sorpresi dai proprietari. È successo questa sera a Polla.

Due uomini, probabilmente stranieri, sono riusciti ad entrare in una casa in via Campi. I proprietari non si trovavano all’interno ma essendo in un’abitazione vicina e sentendo dei rumori si sono precipitati sul posto.

I ladri sono stati colti in piena azione: uno è riuscito a scappare mentre il secondo, affacciato ad un balcone, ha iniziato a lanciare degli oggetti addosso alle persone accorse. Successivamente non sapendo come andar via, si sarebbe lanciato dal balcone rimanendo ferito.

Sono immediatamente giunti sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilia che hanno accompagnato l’uomo in ospedale.

Dell’altro ladro, al momento, nessuna traccia.

