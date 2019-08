Polla: si conclude con un triangolare il ritiro del Taranto allo Stadio “Antonio Medici”

Ha avuto luogo ieri pomeriggio, presso lo Stadio comunale “Antonio Medici” di Polla, il triangolare tra Taranto FC 1927, Rotonda e Castel San Giorgio.

Il Taranto, che milita nella Serie D, è in ritiro pre-campionato presso l’impianto sportivo pollese e qui ha disputato altre due amichevoli con il Francavilla in Sinni e con la rappresentativa dell’Associazione Italiana Calciatori.

Ad accompagnare i giocatori in campo sono stati i piccoli sportivi della scuola calcio “Fevian Soccer Academy” che hanno anche preparato una scenografia molto suggestiva.

Tanti i tifosi che per l’occasione hanno riempito gli spalti dello Stadio “Medici” e hanno sostenuto le squadre in questo mini-torneo. Si conclude con una vittoria il ritiro campano. Oggi i rossoblu, agli ordini del mister Nicola Ragno, sosterranno l’ultimo allenamento per poi tornare ad allenarsi allo stadio “Iacovone”.

“Si è concluso splendidamente il ritiro nei nostri impianti sportivi – commenta l’assessore con delega allo Sport Federica Mignoli – In questi giorni il nostro paese ha visto la presenza di molti tifosi. E’ una squadra eccellente che speriamo di poter accogliere nuovamente l’anno prossimo”.

Presenti anche il direttore generale Gino Montella e il vicepresidente Giuseppe Giove.

– Annamaria Lotierzo –