Attimi di tensione questa mattina nel Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Un 23enne di Marsico Nuovo è arrivato nel nosocomio in stato di agitazione e, per motivi da accertare, ha aggredito un medico di turno.

L’episodio ha creato scompiglio tra i presenti che hanno assistito alle scena di violenza, infatti il paziente si sarebbe scagliato contro il professionista colpendolo con calci e pugni, ferendolo.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri, mentre il medico è stato soccorso per le cure ed ha denunciato l’aggressore.

In seguito il giovane aggressore è stato arrestato su disposizione della Procura.

La Direzione dell’ospedale ha espresso solidarietà al medico per il “vile gesto subito”.