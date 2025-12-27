Paura nella notte a Villa d’Agri di Marsicovetere dove una banda ha fatto esplodere lo sportello ATM di una banca in via Nazionale.

Ignoti hanno agito indisturbati facendo deflagrare un ordigno che è riuscito a sventrare il bancomat. In seguito al colpo si sono dati alla fuga e, probabilmente per non essere inseguiti e raggiunti, avrebbero anche dato fuoco ad un’auto sulla strada nei pressi di Tramutola.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Viggiano, mentre il bottino è in corso di quantificazione così come gli ingenti danni provocati alla struttura.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per verificare l’agibilità della palazzina che ospita la filiale della banca. Fortunatamente non si registrano feriti.