Polla: il Family ritorna in una veste totalmente modificata, con un gustoso menù ed in totale sicurezza

“Family” sta tornando ed è pronto ad accogliere i suoi clienti con numerose attività in località Sant’Antuono a Polla. Il sostegno, la fiducia, i consigli regalati proprio dalla clientela hanno spinto la titolare, Antonella Graziano, a dare vita ad un sogno che si è avverato anche grazie al supporto del team di lavoro.

La struttura è stata modificata attraverso sorprendenti cambiamenti, dal particolare più notevole a quello più piccolo. Ma radicali modifiche culinarie sono state apportate anche all’offerta della ristorazione. Il nuovo menù del “Family” si interfaccia, infatti, con le diverse esigenze di chi sceglie il ristorante per trascorrere piacevoli e gustosi momenti della giornata. Piatti adatti a tutti i gusti e alle diverse fasce di età, tra cui la carne, scelta con accuratezza dallo Chef, che rimane il piatto base dell’offerta gastronomica, mentre assolutamente da non perdere sono i nuovi panini gourmet preparati all’insegna della qualità degli ingredienti.

Non possono poi mancare le pietanze a base di pesce pescato nelle acque cristalline del Mediterraneo e proposto dallo chef ogni venerdì. Il tutto accompagnato da vini eccellenti delle cantine più pregiate.

Il “Family”, inoltre, pensa proprio a tutti e quindi al suo interno si potrà trovare una speciale ludoteca, luogo di felicità e di armonia per bambini da 0 a 12 anni. Un angolo in fase di preparazione ma che a breve offrirà nuovi intrattenimenti per i più piccoli, una nuova sale e sempre grandi ambizioni che hanno come unico obiettivo la gioia dei giovanissimi ospiti.

“Family non è più solo un appellativo – dichiara la titolare Antonella Graziano – ma una rinascita, con espressione di grande qualità alimentare, nuovi progetti di riorganizzazione e davvero tanta speranza. Fiducia, forza ed energia ci accompagnano in questa esperienza. Vi aspettiamo a braccia aperte, in piena sicurezza e più forti di prima“.

– Chiara Di Miele –