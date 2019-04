Polla: il Consiglio comunale approva il Bilancio di previsione ma la minoranza non ci sta

Si è svolto ieri il Consiglio comunale di Polla. La seduta è cominciata con la nomina di Fortunato D’Arista come capogruppo della compagine consiliare “Forza Polla”.

Come sottolineato dal sindaco Rocco Giuliano, la maggioranza si riserva di nominare il capogruppo nella prossima seduta quando verrà reso noto anche il nome del nuovo assessore e verranno assegnate altre deleghe.

Argomento oggetto di discussione è stato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che riguardano tre spese non rientranti in quanto previsto nel Bilancio 2018. Il primo è un riconoscimento a favore della Consac di 82mila euro e deriva da maggiori consumi, incrementi tariffari e dall’attivazione di una rete idrica nella zona PIP. Il secondo debito riguarda il riconoscimento di ulteriori spese a favore della ditta “Ecoambiente Spa” per 9000 euro e di 5000 euro per la ditta “Eka Srl” per l’emergenza rifiuti della scorsa estate che ha portato alla riduzione della capacità di smaltimento. Poi c’è il riconoscimento delle attività d’urgenza che sono state svolte a seguito delle nevicate.

Il punto è stato approvato a maggioranza con il disappunto della minoranza e del consigliere indipendente Graziano Vocca.

Sono stati approvati a maggioranza il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2019/2021. “Il DUP si compone di due parti, la sezione strategica e quella operativa – spiega il vicesindaco Massimo Loviso – La parte strategica richiama le linee programmatiche del mandato amministrativo, è la strada che l’Amministrazione vuole percorrere nell’arco della legislatura. Il Comune di Polla sta vivendo un momento finanziario di tranquillità, i conti sono in ordine. Può anche procedere al piano delle assunzioni. Possiamo guardare con fiducia al futuro”.

“Devo dissentire da questa relazione così rosea – dichiara D’Arista – nel DUP rilevo delle incongruenze sia sulla parte strategica che operativa. Le maggiori entrate sono tasse, se non diamo una maggiore agevolazione dal punto di vista fiscale andremo in crisi. Serve più attenzione per le uscite”.

– Annamaria Lotierzo –