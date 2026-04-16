Un nuovo parco giochi e un parcheggio in località Cristo Re a Polla. E’ questo il progetto promosso dall’Amministrazione Loviso e dedicato alle famiglie: un’area attrezzata per bambini mentre gli adulti potranno tranquillamente lasciare l’auto negli stalli predisposti.

La posa della prima pietra è prevista per sabato 18 aprile alle ore 11.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area moderna, sicura e inclusiva, pensata per il gioco, il tempo libero e la socialità, affiancata da un parcheggio funzionale a servizio della zona.

“Con la posa della prima pietra diamo avvio un intervento atteso da famiglie e bambini, confermando la volontà di questa Amministrazione di rispondere con serietà ai bisogni della comunità – ha dichiarato l’assessore Rossella Isoldi -. Il nuovo parco giochi rappresenta un investimento importante in sicurezza, qualità della vita e spazi di aggregazione. Proseguiamo con coerenza lungo un percorso fatto di impegni mantenuti e risultati concreti, mettendo al centro le persone e il futuro del territorio“.

Il sindaco e l’Amministrazione invitano tutta la cittadinanza a partecipare.