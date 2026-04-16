Paura ieri a Sicignano degli Alburni per un grave incidente sul lavoro che si è verificato nel cantiere dell’Alta Velocità.

Un operaio di 47 anni della provincia di Matera stava svolgendo le sue mansioni quando, per cause da accertare, è rimasto improvvisamente schiacciato da una cisterna. Immediatamente è scattato l’allarme da parte dei colleghi che hanno allertato i sanitari del 118 ad intervenire.

Dopo le prime cure sul posto, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra dove è stato ricoverato con prognosi riservata a causa delle lesioni subite. A prendersi cura di lui i medici dell’équipe di Rianimazione diretta dal dottor Luigi Pandolfo e della Chirurgia diretta dai dottori Farina e Nunziata.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Eboli. Nello stesso cantiere dell’Alta Velocità, nelle scorse settimane, sempre a causa di un drammatico incidente sul lavoro ha perso la vita un operaio di 39 anni.