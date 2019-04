Polla: grande partecipazione alla Camminata in Rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione

Grande partecipazione a Polla per la 1^ edizione della “Camminata in Rosa“, l’evento sportivo e sociale che ha lo scopo di sensibilizzare sulle malattie oncologiche e sui percorsi di prevenzione per le donne.

I cittadini, con l’Amministrazione comunale e il direttore sanitario del “Curto” Luigi Mandia, si sono riuniti in Piazza Monsignor Antonio Forte per poi percorrere le strade del centro storico. I partecipanti hanno indossato un dettaglio rosa e le strade sono state abbellite con palloncini, nastri e cartelloni rigorosamente in rosa.

In mattinata c’è stato il Flash mob dei più piccoli e l’esibizione del Gruppo Folk. In Piazza è stato allestito uno stand dei volontari della Croce Rossa, per prenotare una visita senologica, misurare i parametri vitali e giochi per sensibilizzare i bambini sulla donazione del sangue.

“Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questo bellissimo evento, voluto fortemente dal consigliere Mignoli per valorizzare la figura della donna – ha dichiarato il sindaco Rocco Giuliano – Questa è solo la prima edizione e spero che negli anni questo evento possa crescere. Il nostro ospedale ha grosse difficoltà, ma con impegno ritorneremo ad avere l’ospedale punto di riferimento anche per altri territori”.

“Abbiamo la presenza di giovani e bambini per i quali abbiamo il dovere di lavorare e andare avanti in un mondo in cui la famiglia ha delle difficoltà – ha sottolineato Mandia – Di patologie di genere si è parlato sempre poco. Non vogliamo fornire delle speranze ma delle certezze“.

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione è stata espressa dal consigliere Federica Mignoli che ha curato l’organizzazione. “Siete meravigliosi – ha commentato – se le cose riescono è perché c’è la partecipazione di tante persone. L’intento era proprio quello di creare armonia nel nostro paese”.

La “Camminata in Rosa” si è conclusa con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del Cristo Re.

– Annamaria Lotierzo –