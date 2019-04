Crollo di un muro nel centro abitato di Ruoti. Al via le operazioni urgenti di messa in sicurezza

Si sono quasi completate a Ruoti le urgenti operazioni di messa in sicurezza di un muro lungo 20 metri e alto 8, crollato in una parte dopo lo sgombero di una casa di riposo situata poco più sopra e dopo l’ordinanza di sgombero di una parte dell’area nel centro abitato tra Strada Becco e Piazza Mercato.

Più che fondate le preoccupazioni del sindaco Scalise, che nei giorni scorsi ha emesso due ordinanze a seguito dei segni di deterioramento del muro, che in poco tempo ha iniziato a gonfiarsi e a cedere. Il Comune è intervenuto subito attraverso l’Ufficio tecnico, facendo installare con urgenza dei grossi blocchi in cemento pesanti, a protezione del muro, proprio per evitare i danni e limitarli al massimo in caso di crollo, visto che sopra c’è anche una piazzetta.

“Grazie a questo intervento urgente – ha sottolineato il sindaco Anna Maria Scalise – abbiamo evitato il peggio e messo in sicurezza il muro, salvaguardando l’incolumità dei cittadini e degli ospiti della casa di riposo, sgomberando la struttura già da diversi giorni. Adesso attendiamo ulteriori sopralluoghi per capire che lavori bisognerà fare, ma credo che certamente dovremmo chiedere sostegno alla Regione Basilicata perché si tratta comunque di una emergenza e serve un intervento ad hoc per una buona messa in sicurezza”.

Tra oggi e domani dovrebbe tenersi anche un sopralluogo dei tecnici e dei geologi, che poi relazioneranno al Comune sul da farsi. Non è escluso che nei prossimi giorni, a conclusione dei lavori di messa in sicurezza, i 18 anziani torneranno nella casa di riposo.

– Claudio Buono –

