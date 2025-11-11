Grazie a due nuove poltrone per l’allattamento il Punto Nascita dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla diventa ancora più accogliente per le neo mamme.

Fortemente volute dal dirigente del reparto di Pediatria Teodoro Stoduto, le due nuove sedute, colorate e accoglienti, renderanno agevole e comodo l’allattamento per le partorienti, le quali avranno uno spazio tutto loro con i neonati.

Le poltrone sono state fornite dall’Asl Salerno. Proprio nei giorni scorsi il reparto si è arricchito di un altro importante presidio medico: una culletta termica donata dai club calcistici di Sala Consilina.

Grazie alla generosità dei partecipanti e al contributo di tutti i club coinvolti è stato possibile acquistare una culletta termica neonatale di ultima generazione, uno strumento essenziale per l’assistenza ai neonati e per il supporto quotidiano al personale sanitario del reparto pediatrico del nosocomio pollese.