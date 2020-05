Polla: domani riparte il mercato comunale con l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine

L’Amministrazione comunale di Polla ha reso noto che domani, sabato 23 maggio, ripartirà il mercato comunale anche per le categorie diverse dai generi alimentari.

Per motivi organizzativi, il 23 e il 30 maggio non si procederà all’assegnazione dei posteggi tranne che per gli esercenti di vendita alimentari.

Saranno attrezzati due accessi all’area mercatale con rilievo della temperatura corporea con divieto di ingresso a coloro che superano i 37, 5° C.

Sarà obbligatorio, inoltre, indossare guanti e mascherine e mantenere la distanza interpersonale di alme no un metro.

Il numero di accessi sarà contingentato dalle Forze dell’Ordine che potranno sospendere l’ingresso in casi di assembramenti.

– Claudia Monaco –