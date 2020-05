A Caggiano guariti tutti i pazienti contagiati dal Covid-19. Il Sindaco:”Guardiamo al futuro con fiducia”

Guariti dal Coronavirus anche gli ultimi due cittadini di Caggiano che erano in attesa dell’esito del secondo tampone. Sono state 16 le persone contagiate a Caggiano dal Covid-19.

Dunque buone notizie dal piccolo comune che all’inizio dell’emergenza ha pianto una vittima per Coronavirus, il parroco don Alessandro Brignone.

“Finalmente giungono notizie confortanti per il nostro piccolo centro. Sono guariti tutti i nostri concittadini contagiati da Covid-19, un risultato importante che ci permette di guardare al futuro con fiducia. Aspettiamo che rientri a casa anche la nostra concittadina che, dopo essere stata contagiata dal Covid-19 e ricoverata a Napoli da diverse settimane, fortunatamente è guarita ed è stata trasferita al Campolongo Hospital per la riabilitazione – annuncia il sindaco Modesto Lamattina – Ma vi ripeto di non abbassare la guardia, in questo momento è fondamentale rispettare le ordinanze e disposizioni in merito e soprattutto osservare il distanziamento sociale evitando assembramenti per non rovinare il lavoro svolto fino ad ora. La responsabilità è un impegno importante da parte di ognuno di noi, per superare questa emergenza”.

– Rosanna Raimondo –