Polla: domani l’evento “Mai più” in occasione della Giornata della Memoria

Il Comune di Polla, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo e con l’Università Popolare della Terza Età, organizza per domani, lunedì 28 gennaio alle ore 10.00, nell’Aula Consiliare Santa Chiara, l’evento dal titolo “Mai più“, in occasione della Giornata della Memoria.

Dopo i saluti del sindaco Rocco Giuliano e del presidente del Consiglio comunale, Giovanni Corleto, ci saranno delle letture da parte dei ragazzi della Scuola Media “Antonio Isoldi” e di quelli dell’Istituto Professionale Socio-sanitario “Giuseppe Criscuolo”, oltre a brani musicali diretti dal professor Bernardo Tramontano e commenti dell’assessore all’Istruzione, Teresa Maria Pascale.

L’incontro, moderato dalla professoressa Alfonsina Medici, presidente dell’Università Popolare della Terza Età, vedrà le conclusioni della professoressa Paola Sabbatino, Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla.

– Chiara Di Miele –