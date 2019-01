Il Comune di Castellabate intitola una strada alla memoria del calciatore Andrea Fortunato

Il Comune di Castellabate intitolerà una strada alla memoria del calciatore Andrea Fortunato per rendere omaggio a un personaggio sportivo salernitano prematuramente scomparso nel pieno di una brillante carriera sportiva in cui indossò le maglie di squadre di serie A come Genoa e Juventus oltre che nella Nazionale Italiana.

L’Amministrazione provvederà allo scoprimento della targa di “Via Andrea Fortunato – calciatore” domani, lunedì 28 gennaio, alle 16.30, dopo aver ricevuto parere favorevole dalla Prefettura e aver accolto l’istanza presentata dalla Fondazione “Fioravante Polito” che porta avanti, nella persona del presidente Davide Polito, iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza dei controlli medici ed ematici per gli atleti. La via in questione, attualmente priva di toponimo, si trova nella prima traversa del corso Matarazzo, dove sorge la sede del museo del calcio della fondazione Polito, intitolato proprio ad Andrea Fortunato.

Alla cerimonia saranno presenti oltre a rappresentati dell’Amministrazione e della fondazione, anche personalità del mondo del calcio, come gli ex calciatori Raffaele Sergio e Salvatore Campilongo, oltre a una delegazione dell’Unione Sportiva Salernitana 1919.

“Dedichiamo una strada ai valori sani dello sport – dichiara il consigliere delegato alla Toponomastica, Maria Cristina Cardullo – attraverso la memoria di un giovane calciatore talentuoso, destinato a una carriera luminosa interrotta bruscamente da una forma rara di leucemia che lo ha portato via all’età di 23 anni“.

– Paola Federico –