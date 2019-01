Polla: domani “L’Epifania d’arte” per donare calze solidali contenenti i farmaci per il Venezuela

Si terrà domani a Polla, dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, l’evento “L’Epifania d’arte”.

Alla tradizionale “Domenica al Museo”, in occasione dell’Epifania, sarà possibile contribuire a realizzare delle calze solidali per le popolazioni del Venezuela e donare agli abitanti la possibilità di curarsi con farmaci o presidi sanitari.

Si potranno visitare per l’occasione il Santuario di Sant’Antonio, la Chiesa di San Nicola dei Latini, il Museo Civico Insteia e la Cappella San Rocco. Nei 4 siti si potranno portare dei farmaci o prodotti sanitari che per vari motivi non si ha più la possibilità di utilizzare, purché siano stati conservati correttamente e non siano scaduti.

Per maggiori informazioni si può telefonare al numero 320/1599269 o consultare le pagine Facebook o Instagram dell’associazione Lilium di Polla.

– Annamaria Lotierzo –