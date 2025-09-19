Domani, sabato 20 settembre, si svolgerà a Polla una manifestazione per la pace che coinvolgerà studenti e docenti della scuola secondaria di secondo grado.

L’iniziativa, che è promossa dal Comune di Polla insieme all’Istituto Professionale per i Servizi Sociali e l’Assistenza Sanitaria, si inserisce in un percorso educativo volto a promuovere valori di solidarietà, cittadinanza attiva e cultura della pace.

Per il sindaco Massimo Loviso “l’attuale contesto internazionale, unito alla necessità di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto reciproco e alla convivenza civile, rende questa manifestazione un’opportunità significativa di crescita civica e personale non solo per gli studenti ma anche per tutta la società civile. Un’opportunità per affermare, ancora una volta, che educare alla pace è parte integrante del percorso scolastico e della crescita personale di ogni studente”.