Un momento di profonda spiritualità e memoria condivisa domani, sabato 8 novembre, a Polla dove si vivrà un evento atteso e profondamente sentito, l’affissione di una targa commemorativa davanti alla casa dove Suor Teresina, originaria del paese, ha concluso il suo cammino terreno in concetto di santità.

A seguire, nella chiesa di San Vincenzo si terrà la celebrazione eucaristica in suo onore insieme alle suore e ai numerosi fedeli provenienti anche da San Giorgio a Cremano per rendere omaggio alla sua vita e alla sua testimonianza di fede.

Sarà un’occasione preziosa per condividere un momento storico di devozione e spiritualità.

La casa natale in via Crispi verrà aperta alle 10.00 e la targa sarà installata alle 10.30, mentre alle 11.30 ci sarà la Santa Messa nella chiesa di San Vincenzo.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia Santi Pietro e Benedetto, dall’associazione “Suor Teresina di Gesù Obbediente” con il patrocinio del Comune di Polla.