Domani, sabato 9 marzo alle ore 20.30, presso il Teatro Don Bosco in Via Garibaldi a Polla, si terrà un evento eccezionale ed unico nel Vallo di Diano, “Mamma mia…domani mi sposo!“, il musical campione d’incassi e di repliche. A portarlo in scena la compagnia professionista “Artisti Associati”.

Un evento voluto e organizzato dall’associazione teatrale “Tempo e Memoria” con la collaborazione della Banca Monte Pruno.

Una madre, una figlia, 3 possibili padri ed un cammino verso l’altare che non dimenticherete mai. Questa, in poche parole, la trama del musical che ha fatto appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo. Oltre 50 milioni di persone si sono innamorate dei protagonisti, della storia e della musica degli ABBA, che rendono “Mamma mia!” un musical carico di forza e di energia.

Quella scritta da Catherine Johnson è una storia solare, divertente, ambientata in un piccolo angolo di paradiso su un’isoletta del mare greco. Alla vigilia delle nozze una figlia, per ritrovare il suo vero padre, invita sull’isola i tre uomini del passato di sua madre. Le canzoni senza tempo degli ABBA danno energia a questa incantevole storia d’amore, di gioia e di amicizia che ci fa vivere in teatro uno dei momenti migliori della nostra vita.

– Chiara Di Miele –