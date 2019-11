Polla: domani a scuola l’incontro conclusivo dei “Giochi della Gentilezza” con i piccoli alunni

Si terrà domani alle ore 10:30, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. De Amicis” di Polla, l’incontro conclusivo dei “Giochi della Gentilezza” organizzato dal Comune.

La manifestazione vedrà protagonisti, nella prima parte dell’evento, tutti i bambini delle scuole, che con la guida dei loro insegnanti, hanno realizzato un’esposizione dell’Albero della Gentilezza arricchito con dei biglietti contenenti i loro pensieri gentili, raccolti durante l’ultima settimana nei forzieri della Gentilezza. I piccoli alunni saranno protagonisti anche di uno spettacolo dell’artista burattinaio Nigel dal titolo “Abel & Gaspare”. A seguire si terrà la consegna degli attestati della Gentilezza.

Nella seconda parte della manifestazione, dopo i saluti dei rappresentanti delle Istituzioni presenti, è prevista la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra i Comuni di Polla, Pontecagnano Faiano e Battipaglia, nell’ambito della “Gentilezza-Cultura-Sport”, finalizzato a definire, attuare e promuovere in modo organico, condiviso e strutturato, la promozione della gentilezza come concetto cardine dell’azione amministrativa al fine di sostenere progetti inerenti la lettura, lo sport, la riqualificazione urbana, la tutela dell’ambiente e i servizi per l’infanzia quali strumenti indispensabili per esercitare una cittadinanza piena.

Saranno presenti i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Polla, Pontecagnano Faiano e Battipaglia oltre agli Assessori alla Gentilezza dei Comuni di Ricigliano e di San Giovanni a Piro.

