Le telecamere del Tg1 a Caggiano per scoprire la Mensa a Metro zero

Questa mattina le telecamere del Tg1 sono arrivate a Caggiano per scoprire la Mensa a Metro zero e zero rifiuti, fiore all’occhiello tra le mense italiane.

Come ha sottolineato il Sindaco Modesto Lamattina, ai bambini della mensa vengono somministrati piatti ottenuti dai prodotti del territorio.

“I genitori conferiscono alla mensa pomodori, legumi, patate e lasciano dei litri di olio extravergine di oliva ai frantoi di Caggiano – spiega – Inoltre l’Amministrazione Comunale ha predisposto la semina di grani locali da cui si ottiene la pasta che ogni giorno mangiano i bambini. L’anno scorso sono stati introdotti nel menù anche alcuni dei prodotti tipici locali iscritti al registro regionale come il Pasticcio, la Soppressata caggianese e la Pizza Roc’. Quest’anno introdurremo anche il succo di melograno e la confettura di mele annurche“.

Le telecamere hanno ripreso la preparazione del pranzo di oggi e poi hanno fatto visita a un frantoio locale dove alcuni genitori di alunni che usufruiscono della mensa scolastica hanno conferito le olive.

Il servizio sarà trasmesso durante il Tg1 delle 20.00 di questa sera.

– Rosanna Raimondo –