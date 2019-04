Polla: consegnate tra gioia e stupore le uova di Pasqua ai piccoli pazienti dell’ospedale “Luigi Curto”

Consegnate ieri pomeriggio, tra lo stupore e la sorpresa dei bambini, le uova e le colombe pasquali ai piccoli degenti del reparto pediatria del dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Momenti di allegria per i bambini che hanno ricevuto la gradita sorpresa in occasione delle festività pasquali.

A consegnare loro il dono una mascotte con le sembianze di un buffo cane insieme al Primario del reparto Pediatria-Nido, il dottor Teodoro Stoduto, Donato Pucciarelli, presidente dell’associazione “Grandi Passioni” di Polla, e Cristina Biscotti, responsabile Conad Vallo di Diano.

“Tutti i legami che per noi possono sembrare futili – ha dichiarato il dottor Stoduto – come la mancanza di casa, anche solo per qualche giorno, sono importanti per il bimbo. La permanenza in ospedale lo rende stressato, nervoso. Gli orari, ad esempio, non si addicono a quelli di casa sua, come pranzo, cena, le visite mattutine, il bambino si adatta male a questi ritmi. In questa occasione i bambini hanno trascorso un piccolo momento di allegria e spensieratezza. Benvenga chi prende simili iniziative”.

Sono state, inoltre, consegnate in reparto anche delle targhe commemorative da parte dei sostenitori dell’iniziativa. “La nostra associazione – ha dichiarato Pucciarelli – è molto vicina alle tematiche sociali. Quest’anno io e Teresa Galvino, vicepresidente dell’associazione, in collaborazione col il Conad Vallo di Diano e la ludoteca ‘Il mondo di Ge Ge’ abbiamo deciso di donare all’ospedale delle uova di cioccolato”.

“Come partner dell’iniziativa Conad – ha sottolineato Biscotti – siamo felici nel nostro piccolo di poter donare un sorriso ai bambini, che permangono in ospedale durante la settimana di Pasqua”.

