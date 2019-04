Abusi edilizi nel Parco Nazionale. Ordinato l’abbattimento di un deposito agricolo a Celle di Bulgheria

Ancora abusi edilizi vengono scoperti nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questa volta il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di San Giovanni a Piro ha accertato la realizzazione di abusi a Celle di Bulgheria in località Castagnola.

Nello specifico i militari hanno scoperto l’installazione di un container adibito a deposito agricolo, poggiato a terra senza realizzazione di opere edili e senza allacci elettrici, idrici e di scarico, con copertura in pannelli di ferro coibentati realizzato in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco Nazionale in assenza del necessario nulla osta concesso solitamente dall’Ente.

Il legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta quando viene esercitata un’attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l’immediata sospensione dell’attività e ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

In questo caso il Direttore dell’Ente, Romano Gregorio, ha ordinato la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

– Chiara Di Miele –