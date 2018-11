Polla, chiusura Punto Nascita. Il supermercato MD Discount regala fiocchi azzurri e rosa per protestare

Anche il supermercato MD Discount di Polla aderisce alla protesta che in questi giorni sta animando il Vallo di Diano per scongiurare la disattivazione del Punto Nascita dell’ospedale “Luigi Curto” così come previsto da un decreto della Regione Campania che ne annuncia la soppressione a partire dal 1° gennaio 2019.

I clienti dell’MD Discount, infatti, a partire da domani riceveranno in omaggio sulla spesa effettuata un fiocco rosa o azzurro da appendere davanti alla propria abitazione in segno di protesta. Nelle ultime ore numerosi sono i fiocchi spuntati per le strade di Polla e davanti all’ospedale a simboleggiare tutto il disappunto della comunità per questo ennesimo servizio che rischia di scomparire.

“Anche noi vogliamo dare il nostro contributo in questa battaglia del territorio – fa sapere Carmine Sabbatella, titolare del supermercato MD Discount di Polla – perchè è giusto far sentire la propria voce anche soltanto attraverso questi fiocchi simbolici che hanno un significato molto profondo in realtà. Siamo al fianco della comunità valdianese che in questi giorni sta protestando per far sì che il Punto Nascita resti attivo nel nostro ospedale“.

Il supermercato MD Discount si trova in via Prato della Corte a Polla.

– Chiara Di Miele –