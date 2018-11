“I Ragazzi di San Rocco” in scena al Festival Teatrale Santarsenese con “Siamo Attori”

Si è svolta ieri la terza serata della 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese” nel Teatro Comunale “G. Amabile” con la Compagnia “I Ragazzi di San Rocco” di Sala Consilina che ha portato in scena “Siamo Attori“, libero adattamento a cura di Claudio Abate Chechile.

Lo spettacolo tratta della storia di un gruppo di attori “rinchiusi” in un vecchio teatro per volere di una matta proprietaria ossessionata dalla “vita spontanea”, fino a quando arriva un funzionario statale a interrompere questa strana routine con una cattiva notizia. Quest’ultimo però non avrà vita facile, infatti dovrà affrontare la sfrenata voglia di recitazione degli attori presenti nel teatro.

Dopo le prime due serate con le Compagnie del Salernitano e del Napoletano, ieri è stato il turno del Vallo di Diano con “I Ragazzi di San Rocco” che già da diversi anni partecipano al “Festival Teatrale Santarsenese”. Anche in questo caso una serata ricca di risate per il numeroso pubblico in sala.

Prima dello spettacolo c’è stato il saluto da parte di Franco Antonazzo, membro della giuria, che a nome anche degli altri componenti, Vittoria Benvenga, Sebastiano Giugliano, don Angelo Fiasco e don Franco Maltempo, ha ringraziato gli organizzatori per aver riconfermato la stessa giuria della scorsa edizione ed ha augurato tanta fortuna alla giovane associazione “Sant’Arsenio – ieri oggi e domani”.

– Chiara Di Miele –