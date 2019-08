“Continuano le scelte scellerate del Governatore De Luca. Dopo aver deciso di inserire nella rete oncologica campana la clinica Cobellis come unico riferimento a sud della provincia di Salerno a discapito degli ospedali pubblici, ora viene confermato l’arrivo nel comune di Polla di una enorme quantità di ecoballe”.

È questo l’amaro commento del sindaco di Roscigno Pino Palmieri che attacca duramente l’operato del Governatore campano.

“Chiuse strade, chiuso tribunale, chiuso carcere – dichiara Palmieri – esclusi dalle zone economiche svantaggiate ed accompagnato il tutto dal depotenziamento delle strutture ospedaliere e l’arrivo delle ecoballe. E’ sempre più chiara la volontà di attuare una politica per incentivare lo spopolamento dei nostri territori. Oggi, con un governo nazionale PD-M5S, si dà ancora più forza alla classe dirigente del PD campano ed alle loro azioni contro lo sviluppo sano delle nostre terre. Abbiamo il dovere di reagire a questa azione politica che risponde, molto probabilmente, più ad interessi singoli e non a quelli generali”.

Per Palmieri, infine, “chi non si riconosce in questo modo di fare politica deve palesare il suo dissenso e non farsi ammutolire da qualche finanziamento per la propria sagra di paese”.

– Claudia Monaco –