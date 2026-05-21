Importante intervento della Polizia Ferroviaria a Sapri sul treno regionale proveniente dalla Calabria e diretto a Napoli.

Un uomo dopo aver approfittato del sonno di alcuni passeggeri ha sottratto tre smartphone. Accortesi del furto, le vittime hanno allertato il capotreno che tramite il personale ha allertato la Polfer. La rapidità della segnalazione ha permesso alle pattuglie di posizionarsi per tempo in banchina alla stazione di Policastro individuando così subito il presunto responsabile con la refurtiva ancora in tasca.

Le procedure di perquisizione e sequestro sono state eseguite sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lagonegro. L’operazione si è conclusa con la riconsegna immediata dei telefoni.

Il responsabile è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.