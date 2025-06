Finisce 2-0 l’andata dei playout tra Sampdoria e Salernitana per salvarsi e restare in Serie B.

Dopo la penalità e la retrocessione del Brescia i liguri hanno avuto una seconda occasione per evitare la retrocessione in Lega Pro, mentre i granata si giocano la permanenza in B con il vantaggio in classifica di un punto.

La sfida di stasera per giocarsi l’unico posto nella seconda serie si è tenuta al “Ferraris”, mentre il ritorno si svolgerà venerdì 20 giugno alle 20.30 all’Arechi.

Due i tiri in porta realizzati dai padroni di casa grazie a Melle Meulensteen al 39′ e Marco Curto all’86’. Due anche gli espulsi nel corso del match per entrambe le squadre: Borini e Stojanovic.

Fuori dal “Ferraris” la protesta dei tifosi salernitani che hanno deciso di non entrare sugli spalti e sono giunti a Genova per protestare contro la decisione della disputa dei playout da parte della FIGC con lo striscione “Salerno non si piega”.