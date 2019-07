Brutta avventura terminata con un lieto fine per un pitbull che questa mattina vagava ferito in autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di San Mango Piemonte.

Una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli è stata inviata sul posto dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore della Polizia di Stato, dottor Francesco Minniti. Dalle telecamere di sorveglianza, infatti, è stato notato il cane abbandonato che vagava sulla terza corsia di sorpasso. L’equipaggio della Sottosezione di Eboli è riuscito con non comune perizia ad evitare che il cane fosse investito, tranquillizzandolo ed allontanandolo dalla corsia di sorpasso.

L’Unita Cinofila della Polizia di Stato proveniente da Bari ha immediatamente soccorso il cane e prestato le prime fondamentali cure salvandolo dalla morte.

Dopo il recupero il COA ha inviato un veterinario presso l’area di servizio Salerno Ovest.

Il cane è stato successivamente trasferito presso l’ambulatorio del medico veterinario, dottor Paraggio.

La sinergia degli operatori del COA che sono riusciti a far convergere in tempo reale tutte le Specialità della Polizia di Stato a salvaguardia degli utenti in transito e del povero animale, oltre a sistemi di sorveglianza elettronica di ultima generazione, ha permesso di trarre in salvo il pitbull abbandonato probabilmente da un padrone incosciente.

– Chiara Di Miele –