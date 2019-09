Pino Palmieri e la Lega Giovani Vallo di Diano nel bagno di folla per Salvini a Pontida

Un pezzo del Vallo di Diano e degli Alburni oggi tra i tantissimi che sono accorsi a Pontida, in occasione dell’annuale raduno della Lega di Matteo Salvini. Il sindaco di Roscigno Pino Palmieri e i rappresentanti della Lega Giovani Vallo di Diano, guidati da Michele Palmieri, erano infatti presenti nel bagno di folla che ha accolto il leader del Carroccio. Sul palco lo slogan “La forza di essere liberi” e una striscia tricolore.

“Da quando faccio politica è la prima volta che vivo un’esperienza di questo genere – ha dichiarato Pino Palmieri raggiunto da Ondanews -. Due giorni di grande partecipazione da tutta Italia. Una manifestazione politica organizzata in modo impeccabile. Sano divertimento la sera e tanta politica il giorno con tutti i rappresentanti del partito tra i militanti a festeggiare questo grande evento. Mai vista tanta partecipazione come in questa occasione. Oggi viene archiviata la divisione Sud contro Nord, fascisti contro comunisti, e nasce la Lega Nazionale che unisce tutta l’Italia con valori ben precisi“.

Palmieri e i giovani leghisti valdianesi hanno incontrato vari esponenti del partito durante la manifestazione, tra cui l’ex ministro Centinaio.

“Ieri si è svolta l’assemblea federale della Lega Giovani – ha raccontato il coordinatore giovanile Michele Palmieri – con tutte le rappresentanze regionali e provinciali. Si è discusso sulle idee e sui temi che legano i giovani leghisti di tutta Italia, come la legalità, la sicurezza e la difesa della nostra Nazione. Giornata del confronto, soprattutto quello fra Nord e Sud messo in discussione da parecchi e che invece c’è e si fa sentire“.

Salvini ha animato il popolo della Lega e prima di chiudere il suo intervento ha fatto salire sul palco alcuni bambini, tra cui Greta, una dei piccoli interessati dall’inchiesta sugli affidi illeciti a Bibbiano.

“Vengo qui da 26 anni e una giornata così non l’ho mai vista, colonne enormi di auto, di pullman – ha affermato il leader della Lega -. Qualcuno immaginava una giornata triste, invece è una Pontida mai vista. Vogliamo un governo del popolo contro un governo del palazzo. Questa è l’Italia che vincerà. L’odio e la paura non abitano a Pontida. Col sorriso si risponde agli insulti“.

– Chiara Di Miele –