Picerno: nonna Natalina festeggia 107 anni.Presente anche la nipote Sofia Milos, volto noto di Hollywood

107 anni. E’ questo il ragguardevole traguardo raggiunto dalla signora Natalina Adele Ferraro di Picerno, per tutti zia Natalina, che il giorno di Natale ha festeggiato in un locale di Vietri di Potenza il suo compleanno, alla presenza di una famosa attrice statunitense di origini italiane, Sofia Milos, nipote della ultracentenaria.

Anche quest’anno vacanze lucane per la famosa attrice, naturalizzata svizzera e di origini greco-italiane, che nei giorni scorsi ha raggiunto prima Picerno, dove ha trascorso una giornata con nonna Natalina, e nel giorno di Natale, insieme a tutta la famiglia, si è trasferita in un locale vietrese per i festeggiamenti.

Da sempre una persona umile, il segreto di nonna Natalina è quello di mangiare tutto e genuino, bere un bicchiere di vino durante i pasti e prendere il caffè con un goccio di anice. Come ogni anno la nipote Sofia Milos non ha perso l’occasione per raggiunge la sua amata nonna, che conta sette figli, dodici nipoti e quattro pronipoti.

A festeggiarla anche il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, presente nel giorno di Natale al fianco di nonna Natalina, che con tutti ha brindato bevendo anche un bicchiere di prosecco. E’ l’unica centenaria in vita di Picerno.

Emozione anche per Sofia Milos che vive a Los Angeles, attrice molto famosa e nota anche per aver partecipato a serie tv importanti, come CSI Miami, E.R. Medici in prima linea e Criminal Minds. A Picerno, oltre alla nonna, vive anche un cugino, mentre un fratello vive a Potenza. Un pranzo a base di pietanze lucane e l’emozione per aver rivisto la tanto amata nonna ed essere ritornata nel paese dove ha vissuto per diversi anni da bambina.

La Milos parla sei lingue ed è figlia di padre italiano e madre greca. I suoi genitori vivono a Roma. Al cinema dal 1998, attrice in undici film, tra cui “Mafia!” e serie tv tra cui Private Eyes e Criminal Minds: Bewond Borders, oltre alla serie CSI, dove la sua doppiatrice italiana è Cristina Boraschi.

