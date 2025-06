Con l’arrivo della stagione calda portare in tavola un piatto fresco, senza rinunciare al gusto, è possibile con la pasta de “I Sapori del Vallo”.

Le cortecce del pastificio con sede a Silla di Sassano sono infatti ideali per realizzare una gustosa pasta fredda mediterranea, colorata e dal profumo invitante.

Per prepararla occorrono tonno, pomodorini, olive, mozzarella e basilico. Basterà far cuocere la pasta e una volta raffreddata condirla con gli ingredienti e un filo d’olio, dopodiché andrà conservata in frigorifero fino al momento di servirla.

Per chi invece preferisce consumare un pasto caldo, le cortecce si abbinano perfettamente con un sugo fresco di pomodoro o con mollica di pane tostato e peperoni cruschi.

Anche quest’ultima è una ricetta veloce e gustosa. Per prepararla occorrono pane raffermo, prezzemolo, due spicchi d’aglio, olio e peperoni cruschi.

Mentre la pasta cuoche basterà mettere e rosolare in una padella uno spicchio d’aglio con un filo d’olio insieme al pane raffermo tritato. Una volta rosolato e messo da parte, mettete nella padella l’altro spicchio d’aglio con olio, peperoni cruschi spezzettati e aggiungete la pasta che nel frattempo è arrivata a cottura. Impiattate aggiungendo il pane rosolato in precedenza, altri peperoni cruschi e a piacere con il cacioricotta grattugiato.

“I Sapori del Vallo” ha a cuore il controllo della genuinità delle materie prime e ciò consente di garantire una qualità di pasta che dura nel tempo. I prodotti sono disponibili nei maggiori supermercati e ordinabili per le aziende al numero 0975/72676. CLICCA QUI per consultare il sito e scoprire tutti i formati disponibili.

