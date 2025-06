“Oggi ho rischiato l’infarto”.

Con queste parole d’impatto un animatore di Salerno, A. C., ha raccontato di essere stato vittima di un raggiro.

“Ho ricevuto una telefonata da un numero di telefono in apparenza sconosciuto – spiega ad Ondanews – e mi è stato detto che sono stato vittima di hackeraggio sul mio conto corrente, a quel punto pensando che si trattasse di una truffa ho chiesto di darmi il tempo di verificare che il numero di telefono fosse indicato tra i numeri di riferimento della mia banca: il numero corrispondeva. A quel punto l’operatore mi racconta del problema: è una richiesta di bonifico che veniva dal mio account, mi viene inviato da un numero (apparentemente in memoria nel mio telefono, sempre della lista dei numeri della banca) un’applicazione antivirus. Nel frattempo verifico il conto e mi accorgo che tutto è completamente bloccato, non posso fare nessuna operazione”.

I presunti impiegati hanno infatti clonato il numero della banca in modo che sul cellulare della vittima comparisse quello memorizzato in rubrica, tanto che alla perplessità della vittima lo hanno invitato a controllare il numero dal quale stavano chiamando e quello della sua banca, che in effetti coincidevano. A questo punto i truffatori hanno guidato A. nella scansione del cellulare: “L’operatore, estremamente attento, mi aiuta a risolvere diversi problemi e a quel punto il mio conto risulta sbloccato. Vengo sollecitato a inserire dei dati per effettuare lo storno del bonifico che l’operatore mi dice partito da un account a Zurigo: a quel punto la mia ansia e paura mi fanno fermare”.

A far insospettire l’animatore è stata la richiesta di un bonifico per poter “salvare” i suoi averi a un Iban con intestazione olandese e intestato a un nome apparentemente arabo. Infatti il truffatore dopo aver fatto scaricare un antivirus sul cellulare per sbloccare l’app della banca e aver inviato le modalità di accesso tramite Whatsapp, ha richiesto anche di trasferire il denaro su un altro conto apparentemente sicuro. Mosso dalla paura e in un atto di estrema sincerità A. ha raccontato a quelli che aveva capito essere i suoi truffatori che la modesta cifra di denaro presente sul suo conto era in realtà tutto ciò che possedeva, necessario per consentirgli di pagare il mutuo e qualche altra spesa e che, dunque, qualsiasi operazione lo avrebbe messo in seria difficoltà.

“A quel punto – racconta – l’operatore e qualcuno che si sentiva in sottofondo si sono fatti una grossa risata. Il truffatore mi ha testualmente detto ‘ringraziaci che oggi ti stiamo regalando i tuoi soldi. E’ un conto da poveracci, lavoriamo su cifre molto più alte’. In sostanza non mi hanno svuotato il conto e mi hanno chiesto anche di ringraziarli perché per loro, la mia, era una cifra irrisoria”.

Dopo aver riagganciato, scosso per l’accaduto, ma intento a voler prendere provvedimenti, l’animatore voleva memorizzare i numeri e i messaggi ricevuti con degli screenshot, ma sul suo cellulare non c’era più alcuna traccia: l’applicazione “antivirus” era sparita e così anche i messaggi Whatsapp e la telefonata.

Questa mattina il malcapitato si è recato presso la sua banca per denunciare il tutto e per mettere in sicurezza il suo conto: “Mi è stato detto che non sono il primo che incappa in questi raggiri. Purtroppo sono tante le persone che vengono prese di mira e a detta degli impiegati, negli ultimi giorni, sarebbero stati sottratti 11mila euro da un conto e circa 2mila da un altro e sono tante le segnalazioni che ricevono a tal proposito”.

In conclusione l’animatore afferma di essersi sentito graziato dai truffatori, ma si immedesima in quanti come lui cadono nel raggiro e, al contrario, si vedono portar via il frutto di sacrifici: “Fate attenzione – afferma -. Siate sempre gentili quando vi chiamano, ma rispondete ‘ok, grazie per la segnalazione, ora riaggancio e la richiamo’: così se richiamate sul numero ufficiale della vostra banca, sarete sicuri che a rispondervi sarà un operatore che vi dirà se effettivamente ci sono problemi”.

Si ricorda che le truffe bancarie sono frequenti e che possono avvenire sia tramite telefonate, come nel caso di A., che tramite link fraudolenti, lo scopo resta in ogni caso lo stesso: sottrarre denaro, altre risorse finanziarie o informazioni sensibili.

Le truffe iniziano quasi sempre con l’impersonificazione: il truffatore si spaccia per qualcun altro, solitamente qualcuno che lavora per un’organizzazione grande e rispettabile. Potrebbe trattarsi di un membro del team di sicurezza online della propria banca, che chiama o invia un messaggio riguardo ad “attività sospette” sul conto, oppure di un rappresentante del servizio clienti che si offre di sistemare “errori del conto”. Per questo motivo è sempre importante controllare gli indirizzi da cui provengono le email, che potrebbero sembrare reali, ma contengono sempre un piccolo errore di ortografia o caratteri extra; potrebbero inviare un link tramite sms, ma è assolutamente importante con cliccare; se viene chiesto di “agire immediatamente” non bisogna farlo, è una tecnica usata per spaventare e indurre ad agire.

In caso di dubbi è meglio cercare il numero della propria banca, meglio della filiale di riferimento, e chiamare personalmente per chiedere se ci sono problemi o recarsi di persona presso l’istituto di credito.